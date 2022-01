Central internacional coreano apontado ao FC Porto

O FC Porto está a ser associado ao interesse em Min-jae Kim, central internacional sul-coreano do Fenerbahçe, da Turquia.

De acordo com o jornalista turco Ekrem Konur, os dragões avançarão com uma proposta formal por Min-jae Kim, de 25 anos, se não receberem luz verde dos outros nomes com que estão a negociar.

O FC Porto precisa de centrais. Pepe lesiona-se com frequência e Marcano tem longa paragem pela frente, pelo que, várias vezes, Sérgio Conceição só tem Mbemba e Fábio Cardoso ao seu dispor. O treinador já admitiu que pretende contar com um quinto central.

Rúben Semedo tem sido falado, no entanto, os problemas extra-futebol podem dificultar a contratação do internacional português.

A janela de transferências de inverno fecha no dia 31 de janeiro.

Com 37 internacionalizações e três golos pela Coreia do Sul, Min-jae Kim chegou ao Fenerbahçe esta época e agarrou logo um lugar no onze. O defesa leva 25 jogos disputados pela ex-equipa de Vítor Pereira.