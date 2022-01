Lamela supera Taremi e vence Prémio Puskás

O golo de "letra" de Érik Lamela pelo Tottenham frente ao Arsenal foi eleito o melhor golo do ano pela FIFA:

O argentino supera o pontapé de bicicleta de Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, frente ao Chelsea, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Patrick Schick, no Euro 2020, num golo do meio-campo pela seleção da República Checa frente à Escócia, era o outro finalista.

Os dragões venceram o Chelsea na segunda mão dos quartos de final, com o golo de Taremi aos 94 minutos, mas não foi suficiente para eliminar os "blues", que viriam a ser campeões europeus.



O golo de Taremi foi distinguido como o melhor da última edição da Liga dos Campeões.