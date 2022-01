Clayton: "FC Porto tem todas as condições para ser campeão"

Na noite de domingo, no Jamor, Evanilson marcou o primeiro “hat-trick” da sua carreira no futebol profissional. Clayton conhece bem Evanilson desde os tempos do Fluminense e destaca o profissionalismo do jogador que chegou com mérito à equipa principal depois de uma travessia na equipa B.

Clayton Cruz, antigo jogador do FC Porto e Sporting, acredita que os dragões têm todas as condições para serem campeões, na presente temporada, ainda não exclui o Benfica das contas e antevê uma luta a três pela conquista do campeonato.

Mérito para Sérgio Conceição

Frente à Belenenses SAD, com o triunfo por 4-1, o Porto somou a 13ª vitória seguida na I Liga, registando o segundo melhor ataque com 48 golos. Na era Sérgio Conceição, 48 golos em 18 jogos só em 2017/18. É o melhor registo deste século mesmo à frente do Porto de Mourinho, onde alinhou Clayton. O antigo jogador, hoje com 46 anos, acha que a feição atacante do Porto deve-se a Sérgio Conceição.

"Eu sempre elogiei o Sérgio pela paixão que tem pelo clube, mas também pela forma de jogar. Ele prefere colocar a jogar jogadores móveis, com maior qualidade e habilidade e com um poderio ofensivo muito grande", começa por atirar.

"A equipa está montada para atacar muito, defende bem, mas tem muita qualidade de ataque. O facto de ter a bola muito tempo no meio-campo adversário e próxima da área do adversário, vai ter menos problemas defensivos e automaticamente aumenta a hipóteses de golos. E quando há qualidade na equipa, há sempre a possibilidade de haver muitos golos e é isso que vai acontecer ao longo da época", continua.

O Porto continua a render mesmo com as saídas de Sérgio Oliveira e Corona. Clayton vê um plantel equilibrado e de qualidade que não se ressentiu com o mercado.

"Penso que o plantel está bem equilibrado, porque os jogadores cumprem outras funções. E mesmo com as saídas de Corona e Sérgio Oliveira, dois jogadores de peso na equipa, não vai causar transtorno porque o plantel é muito bom, e quem tem jogado tem dado conta do recado, e penso que o Porto não vai ter problemas em se manter na luta pelo título", conclui.