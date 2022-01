Secretário admite que Sérgio Conceição tem problema para resolver no lado direito

Carlos Secretário, antigo lateral-direito do FC Porto, reconhece que Sérgio Conceição tem um problema para resolver naquela posição.

João Mário e Manafá estão lesionados, Nanu foi emprestado ao FC Dallas e Corona foi vendido ao Sevilha. Rodrigo Pinheiro, de 19 anos, da equipa B, foi chamado aos trabalhos da equipa principal e Secretário lembra que Sérgio Conceição ainda tem no plantel o argentino Renzo Saravia e, esta época, até já utilizou Pêpê na posição. Engenho não falta ao treinador.

"Sérgio Conceição tem utilizado o Pêpê, mas não sei se será a opção mais válida, porque é uma posição que para ele é estranha e não teve tempo suficiente para se adaptar ao lugar. Tem também jogadores da equipa B. O Sérgio Conceição tem, de facto, uma dor de cabeça devido a essas ausências por lesão, mas terá de arranjar uma solução, que também pode passar pelo Saravia", assinala, em entrevista a Bola Branca.



Recuar Francisco não. Bruno Costa talvez

O treinador do FC Porto tem, portanto, pela frente o desafio de encontrar uma solução já para o jogo de abertura da segunda volta do campeonato, no domingo, diante do lanterna vermelha Belenenses SAD, no Jamor.

Secretário considera que recuar Francisco Conceição não é solução. Menos surpreendente seria optar por utilizar o médio Bruno Costa na defesa. Em todo o caso, seriam sempre opções de recurso.

"Não me parece que sejam opções para o lado direito da defesa, apesar de o Bruno Costa ter jogado nas camadas jovens pelas alas. Mas se não houver outras opções, Sérgio Conceição já nos habituou a fazer algumas mudanças, e Bruno Costa pode ser utilizado na posição", sustenta.

Na opinião de Carlos Secretário, a saída de Jesús Corona para o Sevilha não obriga o FC Porto a ir ao mercado por um lateral-direito.



"Com o regresso de João Mário, e se o Sérgio Conceição contar com o Saravia, não sei se será uma posição a preencher, porque também pode haver soluções na equipa B", aponta o antigo defesa portista.

Preferível vender Luis Díaz apenas no verão

Ainda sobre o mercado, Carlos Secretário reconhece que perder agora Luis Díaz seria desportivamente penalizador para o FC Porto.

"Os valores que se falam para uma possível transferência de Luis Díaz são muito altos, agora é preciso saber se o Porto pode esperar até ao final da época para o poder vender, porque Luis Díaz é uma peça fundamental neste FC Porto", salienta o antigo internacional português.

No entender de Secretário, é preciso saber, também, se os clubes interessados "estarão na disposição de esperar até ao final da época".

"O Porto perder Luiz Díaz nesta altura não seria a melhor opção, mas é preciso analisar as questões financeiras", conclui Secretário.