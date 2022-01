Sérgio Conceição foi o melhor treinador da Liga em dezembro

Sérgio Conceição venceu o Prémio Vítor Oliveira para melhor treinador da I Liga em dezembro.

O técnico do FC Porto reuniu 31,94% dos votos, contra 26,39% de Rúben Amorim, do Sporting, e 21,53% de Ricardo Soares, do Gil Vicente.

O FC Porto venceu os quatro jogos que disputou para o campeonato no mês de dezembro: Portimonense (0-3), Sporting de Braga (1-0), Vizela (0-4) e Benfica (3-1). Marcou 11 golos e sofreu apenas um.

O atual líder isolado do campeonato tem dominado os prémios de dezembro. Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes, Vitinha o melhor médio e Luis Díaz o melhor avançado. Os "intrusos" são Gonçalo Inácio, do Sporting, melhor defesa, e Arsénio, do Arouca, com o melhor golo.