Recado de Sérgio Conceição a Fábio Vieira é para bom entendedor

Manuel Serrão considera que Fábio Vieira deve dar ouvidos ao reparo de Sérgio Conceição no final da vitória sobre o Vizela, na Taça de Portugal.

O médio, de 21 anos, saltou do banco para marcar o golo que deu ao FC Porto a passagem às meias-finais. Em conferência de imprensa, Sérgio Conceição disse que Fábio Vieira "é dos jovens portugueses com mais qualidade", mas que deve juntar a isso algumas "características importantes" no que toca ao "comportamento fora de campo".

Uma "carapuça" que cabe a Fábio Vieira enfiar e só ele sabe porquê, refere Manuel Serrão, em entrevista a Bola Branca. O associado do FC Porto lembra, aliás, que esta já não é a primeira vez que o jovem jogador português é advertido em público pelo seu treinador.

“Lembro-me que o Sérgio Conceição já tinha mandado uns recados ao Fábio Vieira, e também ao Vitinha, há dois anos. Se está a falar para o Fábio Vieira é de assuntos que ele conhece. Nós não conhecemos, mas o Fábio Vieira conhece. Ontem [quarta-feira, frente ao Vizela] foi um jogador imprescindível, mas eu acho que ele [Sérgio Conceição] deu essa explicação para justificar porque é que o Fábio Vieira, apesar de decisivo, foi mais uma vez suplente”, sugere o adepto portista.



Saídas de Sérgio Oliveira e Corona



Manuel Serrão entende o posicionamento da SAD no mercado. Confrontado com a saída de Sérgio Oliveira para a Roma e com a eventual venda de Corona ao Sevilha, subscreve as palavras do treinador.



“Sérgio Conceição disse tudo. É uma perda do ponto de vista desportivo, mas o clube não vive só da vida desportiva, também tem vida financeira. Todos sabemos que a vida financeira do Porto não está saudável, há ativos que têm de ser vendidos, não há volta a dar”, declara.

O empresário manifesta um nível maior de preocupação quando questionado pela Renascença se essa ideia também se aplica a Luis Diaz, melhor marcador do FC Porto e grande figura da primeira volta da I Liga.

“Aí acho que a perda seria bem maior. Se as saídas do Sérgio Oliveira, confirmada, e a do Corona, que está anunciada, resolverem o problema e não for preciso vender já o Luis Diaz, fico muito satisfeito”, destaca.

Vender Luis Díaz se a proposta for irrecusável



O olho para o negócio de Manuel Serrão diz-lhe que Luis Díaz pode deixar o FC Porto até ao fim do mês de janeiro, embora tal não signifique que esse seja o desejo do empresário e sócio portista.



“Se houver uma proposta que seja realmente compensadora, que por um lado resolva os problemas financeiros e, por outro, acautele o ativo que temos em curso que é o Luis Diaz, admito que ele saia. Eu ficava à espera de que o problema financeiro pudesse ser resolvido sem a saída do Luis Diaz, mas se não houver outra forma, que se há de fazer?” interroga.

O empresário e sócio portista não acredita que possa chegar ao Dragão, durante o mês de janeiro, uma proposta de 80 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão de Luis Díaz: "Se fosse isso, até preferia vender."

Título fica mais fácil com o melhor jogador



O FC Porto entra na segunda volta do campeonato como líder isolado. A equipa de Sérgio Conceição tem três pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo classificado, e sete sobre o Benfica, terceiro.

Manuel Serrão aponta à conquista do título de campeão nacional, que fugiu ao clube do seu coração na temporada passada. Reconhece, contudo, que o objetivo será mais facilmente atingível se Luis Díaz não sair neste mercado de transferências de inverno.

"A única coisa que pedia era que a segunda volta fosse igual à primeira. Seria sinal de que seríamos campeões, que é a minha grande esperança. Penso que se o Luis Díaz ficar temos todas as condições para ser. Se não ficar, temos menos condições, mas acho que continua a ser possível."