Sérgio Oliveira em Roma para trocar FC Porto por Mourinho

Segundo o "Corriere dello Sport", a Roma vai pagar 1,5 milhões de euros para contar com Sérgio Oliveira até ao final da temporada e fica com uma opção de compra de 13,5 milhões de euros. Com bónus e objetivos, o negócio pode mesmo ascender aos 20 milhões de euros.

Sérgio Oliveira, do FC Porto, aterrou, esta quarta-feira, na capital italiana para realizar exames médicos e assinar contrato pela AS Roma.

Sérgio Oliveira aterrou pelas 10h44, hora de Portugal continental, no Aeroporto de Ciampino, conforme registado pela imprensa italiana.

O médio deverá auferir um salário a rondar os 2,5 milhões de euros líquidos por época, com contrato válido por quatro temporadas.

Questionado pelos jornalistas, Sérgio Conceição não abriu o jogo, na terça-feira, sobre a saída de Sérgio Oliveira do FC Porto para a Roma.

"Se o Sérgio Oliveira está preparado para a Roma ou não têm de perguntar ao Tiago Pinto e ao José Mourinho, que já falaram sobre ele, ou à direção do FC Porto, não a mim. Sou treinador de futebol, treino os jogadores que estão à disposição. Tem contrato com o FC Porto, é só isso que tenho a dizer sobre o Sérgio Oliveira", atirou o treinador portista, em conferência de imprensa de antevisão do jogo da Taça de Portugal, frente ao Vizela.

Formado no FC Porto mas com uma saída para o Paços de Ferreira pelo meio, Sérgio Oliveira, atualmente com 29 anos, soma um total de oito épocas, 174 jogos e 39 golos pela equipa principal dos dragões.

Venceu duas Ligas, duas Taças de Portugal e duas Supertaças. Na presente temporada, leva cinco golos e uma assistência em 24 jogos.