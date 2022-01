Sérgio Conceição: "Tínhamos obrigação de ganhar"

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, mostra-se satisfeito pela passagem às meias-finais da Taça de Portugal, apesar de reconhecer que o Vizela manteve-se vivo no jogo até ao final, por mérito e demérito de parte a parte.

"Houve golo cedo, houve mérito do Vizela, de estar sempre em jogo. É uma equipa bem organizada, conseguiram criar problemas. Tínhamos jogado no campeonato e o Álvaro Pacheco percebeu e precaveu-se. Faltavam alguns jogadores das duas equipas. Tínhamos obrigação de ganhar. Mais por mérito do Vizela e algum demérito nosso, nem sempre conseguimos, mas conseguimos dar a volta", disse, à TVI.

Os dragões chegam às meias-finais pelo quinto ano seguido com Conceição no cargo. Objetivo é vencer o troféu.

"É a minha obrigação, tentar chegar o mais longe possível. Vamos tentar ser competentes para chegar à final. A vitória final é aquilo que nos importa", atira.

Sobre as limitações no lado do Vizela, Conceição assume que também tem problemas para montar o 11: "Temos 15 jogadores para ir para ao Belenenses. Há outros problemas. O Vizela tem casos de Covid-19, não é fácil. Estamos aqui para a luta".

Saída de Sérgio Oliveira é "má"



Pouco antes do apito inicial, Sérgio Oliveira foi anunciado como reforço da Roma. Para Sérgio Conceição, é uma má notícia.

"Não sou diretor financeiro, nenhum treinador gosta de perder jogadores. Não fujo à regra. [A saída de Sérgio Oliveira?] Desportivamente, é mau. A mim cabe treinar. Tenho de dar o melhor de mim", reconhece.

O técnico voltou a demonstrar descontentamento com o mercado de janeiro, que assume que mexe com os jogadores.

"Não gosto deste mês de mercado, altera comportamento dos jogadores, há muita gente à volta. Cria sempre alguma instabilidade. E é um jogo da Taça. Calhou-nos uma equipa que é bastante competente, uma equipa técnica capaz de dar coisas positivas à equipa", termina.