Sérgio Conceição preferia ter uma estátua no museu pessoal de Pinto da Costa

Sérgio Conceição agradece a homenagem, no entanto, não deixa de relativizar a estátua que lhe foi erigida no Museu do FC Porto.

Esta terça-feira, em conferência de imprensa, o treinador foi questionado sobre o significado de ter uma estátua no museu do clube. Num primeiro momento, encolheu os ombros e respondeu apenas: "É o que é."

De seguida, Sérgio acabou por admitir que, apesar de "todo o carinho" pela homenagem, "mais estátua, menos estátua" o seu trabalho no Dragão continua a ser exatamente o mesmo. Até fez uma confidência.

"Não é isso que me rege e não é isso que faz com que eu seja melhor treinador, ou que trabalhe mais ou menos. Até vou confidenciar, e já disse ao presidente: tinha tanto ou mais gosto que a estátua estivesse no museu pessoal do presidente do que museu do clube. Fico muito contente e lisonjeado com esse gesto, mas não é isso que me faz andar", frisou.



Sérgio Conceição fazia a antevisão da visita do FC Porto ao Vizela, agendada para as 20h45 de quarta-feira e a contar para os quartos de final da Taça de Portugal.