Sérgio Conceição avisa que Saravia pode não ficar no Porto

Sérgio Conceição avisou, esta terça-feira, que a integração de Renzo Saravia nos treinos do FC Porto não signifique que o argentino fique.

O lateral-direito regressou do empréstimo ao Internacional, do Brasil, e foi integrado na preparação para a visita ao Vizela, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal. No entanto, em conferência de imprensa, o treinador do FC Porto sublinhou que Saravia "voltou porque tinha de voltar" e que não há garantias de que seja reforço de inverno.

"[Integração de Saravia na preparação para Vizela] não é um dado sobre se vai ficar connosco, com têm dito aí. É para observar e para ver como é que está. Eu já conhecia o Saravia e não sei se o empréstimo para o Brasil foi bom ou não para a evolução dele. Acredito que não tenha tido grande evolução no plano defensivo como nós esperávamos. Observei alguns jogos dele antes de chegar aqui, mas agora há todo um trabalho que temos a fazer para ver se nos serve num futuro próximo", vincou.

Saravia, internacional argentino, de 28 anos, chega ao Dragão numa altura em que a equipa está com necessidade de preencher o lado direito da defesa. João Mário e Manafá estão lesionados; Nanu foi emprestado ao Dallas; Corona é a alternativa, mas não convenceu frente ao Estoril.

Fernando Andrade não é reforço



Quem também tem sido notícia é Fernando Andrade. O avançado brasileiro deixou o FC Porto, no início da época, para rumar ao Al Fayha, da Arábia Saudita, mas tem estado a treinar no Olival. Sérgio Conceição explicou que se trata de um favor ao jogador; não de uma contratação.

"O Fernando Andrade não tem contrato com o clube. Ele saiu para outro clube teve a infelicidade de se magoar e pediu-me a mim e ao FC Porto para recuperar cá. Está a fazer a recuperação no clube", esclareceu.

A visita do FC Porto ao Vizela, a contar para os quartos de final da Taça, está agendada para as 20h45 de quarta-feira. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.