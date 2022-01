Saravia já conta para o jogo do FC Porto em Vizela

O FC Porto oficializou o regresso de Renzo Saravia, após dois anos de empréstimo ao Internacional de Porto Alegre. Sérgio Conceição recebeu o lateral-direito, que, informa o Porto, já integrou a preparação para o jogo com o Vizela.

Saravia chega ao Dragão numa altura em que a equipa está com necessidade de preencher o lado direito da defesa. João Mário e Manafá estão lesionados e não voltam nas próximas semanas; Nanu está na Taça das Nações Africanas, em representação da Guiné-Bissau, e já não regressa ao Porto, foi emprestado ao Dallas; Corona é a alternativa, mas no jogo com o Estoril não convenceu.