FC Porto empresta Nanu a clube dos EUA até dezembro de 2022

O FC Porto anunciou, esta segunda-feira, o empréstimo de Nanu ao FC Dallas, da Liga norte-americana de futebol (MLS), por um ano.

O FC Dallas tem opção de compra do lateral-direito guineense, para exercer no final do período de cedência, em dezembro de 2022.

O Nanu, de 27 anos, prepara-se para deixar o futebol português pela primeira vez na carreira. Chegou ao FC Porto em janeiro de 2021, contudo, em ano e meio, não conseguiu impor-se na equipa de Sérgio Conceição.

O defesa deixa o Dragão com três assistências em 21 jogos. Esta temporada, disputou apenas dois encontros pela equipa principal.

Também esta segunda-feira, o FC Porto comunicou a integração de Renzo Saravia, que esteve emprestado ao Internacional de Porto Alegre. O lateral-direito internacional argentino, de 28 anos, tapa a vaga de Nanu.