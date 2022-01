Diogo Costa eleito melhor guarda-redes de dezembro da I Liga

Diogo Costa foi eleito o melhor guarda-redes da I Liga em dezembro.

O guardião do FC Porto recebeu 33,33% dos votos dos treinadores principais. Superou a concorrência do espanhol Adán (29,85%), do Sporting, e do esloveno Ziga Frelih (13,19%), do Gil Vicente.

Diogo Costa, de 22 anos, foi totalista nos quatro jogos que o FC Porto disputou e venceu em dezembro e sofreu apenas um golo.

Os dragões chegaram ao fim do período em questão na liderança do campeonato, ainda que empatados em pontos com o Sporting.