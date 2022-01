Sérgio Conceição: "Resultado justo, mas não era necessário sofrer tanto"

Sérgio Conceição considera que o Estoril merecia a vantagem que tinha ao intervalo, mas que, por outro lado, o FC Porto venceu justamente (2-3). O treinador portista gostava era de não ter tido de sofrer até à última.

"Podíamos e devíamos ter feito mais na primeira parte", admitiu, em declarações à Sport TV, no final da partida da 17.ª jornada a I Liga.

Sérgio elogiou o Estoril, "uma equipa muito bem trabalhada organizada", que conseguiu condicionar a dinâmica do Porto: "Se calhar, esta paragem com as festas todas [Natal e Ano Novo] condicionou um bocadinho."

"Entrámos não tão ligados ao jogo como devia acontecer, porque sabíamos da qualidade individual e coletiva do Estoril. O resultado ao fim dos primeiros 45 minutos era justo para o Estoril. Na segunda parte, conseguimos ser a equipa que normalmente somos: agressiva, a criar muitas situações no último terço e a chegar aos golos. Valeu a persistência e o acreditar dos meus jogadores. Não era necessário sofrer tanto, mas quem veio aqui e quem estava em casa assistiu a um grande jogo de futebol. Foi um resultado justo", ajuizou o treinador.