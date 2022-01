Saídas em janeiro? Sérgio Conceição "confia muito" em Pinto da Costa

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, não comentou as possíveis saídas de Sérgio Oliveira e Luis Díaz no mercado de janeiro e reforçou a confiança em Pinto da Costa para montar o plantel.

Em conferência de imprensa, o técnico dos dragões foi questionado sobre as possíveis saídas do médio para a Roma e do avançado para o Liverpool: "Confio muito num presidente que tem 63 títulos no futebol para a composição do plantel, e nas entradas e saídas do mesmo".

Há um mês, o treinador do FC Porto reconheceu a necessidade de contratar um central, face aos problemas físicos de Pepe e Marcano. Hoje, o técnico voltou a remeter para a direção.

"Andamos assim há um mês e meio. Meu papel é encontrar soluções para algumas dificuldades que nos aparecem. Temos dois centrais que gostaríamos que estivessem disponíveis. O futuro próximo é o que disse, falo com o presidente praticamente diariamente. Estamos de acordo sobre algumas situações e que fazem parte deste mercado de janeiro, que não sou adepto número um. Temos de viver", atira.

Sérgio Conceição não falava à imprensa desde dezembro, antes da suspensão que o tirou do banco durante 15 dias. Os dragões jogam em casa do Estoril neste sábado, às 18h00, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.