"Título é a dois. Objetivo do Benfica passou a ser o segundo lugar"

Com a derrota no Estádio do Dragão (3-1), o Benfica ficou no 3.º lugar da I Liga, a sete pontos de Porto e Sporting, com praticamente uma volta por cumprir do campeonato. Uma distância que leva José Fernando Rio a concluir que o título será disputado a dois e os encarnados irão concentrar-se na possibilidade de chegarem ao segundo lugar.

"O Benfica pode fazer uma grande segunda volta, mas não acredito que Porto e Sporting possam descambar tanto. O título vai ser disputado entre Porto e Sporting. O Benfica estará de olho no segundo lugar, que dá acesso direto à Liga dos Campeões. Objetivo do Benfica será estar atento a alguma escorregadela de Porto e Sporting que lhes permita voltar a pressionar e chegar ao segundo lugar", afirma o candidato derrotado por Pinto da Costa nas últimas eleições do FC Porto, em entrevista à Renascença.



Rio recorda que há exemplos dados por Porto e Benfica de que é possível recuperar de uma desvantagem de sete pontos, mas ressalva que o contexto atual é diferente, porque "o Benfica teria de ultrapassar duas equipas para chegar ao primeiro lugar".