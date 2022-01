José Fernando Rio: "FC Porto tem de vender em janeiro"

"Corona era uma boa hipótese", até porque está em fim de contrato, mas com a necessidade de chamar o mexicano à titularidade na lateral-direita, fruto das ausências de João Mário, Manafá e Nanu, Rio pensa que essa deixa de ser uma possibilidade.

"O Porto vai ter de vender alguns jogadores neste mercado de janeiro. Fez menos pontos do que esperava na Liga dos Campeões, não se apurou para os oitavos de final e vai receber menos dinheiro da UEFA. Acho que vai ter de vender alguns jogadores, mas espero que não venda jogadores nucleares", acrescenta.

José Fernando Rio acredita que o FC Porto tem de vender jogadores em janeiro para equilibrar as contas. Em entrevista à Renascença , o candidato às últimas eleições do FC Porto, que conquistou cerca de 26% dos votos, não vê outra saída. " O Porto tem falta de liquidez e precisa de dinheiro rapidamente para cumprir alguns compromissos", observa.

Reforço do eixo central. A mais-valia e o risco a envolverem Rúben Semedo

Apesar de considerar que o Porto estará vendedor e não comprador no mercado de janeiro, o candidato derrotado por Pinto da Costa nas últimas eleições aponta a necessidade da contratação de um central.

Rúben Semedo está a ser negociado com o Olympiacos, "desportivamente seria uma mais-valia", mas José Fernando Rio tem dúvidas sobre se os problemas, de conhecimento público, da vida de pessoal do central poder fazer de Rúben Semedo um jogador que não está à altura da exigência do FC Porto.