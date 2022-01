Fábio Silva reclama dívida de 250 mil euros do FC Porto

Fábio Silva, atualmente no Wolverhampton, tinha 17 anos, manteve contrato até 2022, porque os regulamentos da FIFA não permitem que um menor assine contrato com duração superior a três anos, mas terá ficado de receber o prémio de assinatura no valor de 253.342,47 euros.

A ação deu entrada no Tribunal do Trabalho do Porto - Juízo 2, consta no portal Citius, e surge depois de o seu empresário já ter reclamado atraso no pagamento da comissão de três milhões de euros, pela transferência do jogador para o Wolverhampton.

O FC Porto vendeu o jogador aos ingleses, por 40 milhões de euros.