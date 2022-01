Estoril-FC Porto não será adiado

Por um lado, o Estoril, no âmbito das novas regras decretadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) de redução para sete dias do isolamento profilático de pessoas assintomáticas que testam positivo à Covid-19 e têm doença ligeira , tem jogadores que recuperam a tempo da data do jogo. Por outro, verificam-se limitações do plantel do FC Porto, em função do calendário que levam os portistas a não terem disponibilidade para adiar o jogo.

Recorde-se que neste mês de janeiro, o Porto tem jogadores nas seleções na Taça das Nações Africanas. São os casos de Nanu e Zaidu que representarão na prova a Guiné-Bissau e a Nigéria, respetivamente.

Luis Diaz e Uribe serão chamados no fim do mês para os jogos da seleção da Colômbia com Peru e Argentina, decisivos para o apuramento para o Mundial. Taremi estará na seleção do Irão para defrontar o Iraque no dia 27. E Corona será chamado para representar o México em três jogos com Jamaica, Costa Rica e Panamá.

Perante este quadro, ficou decidido numa reunião entre as partes mantida esta tarde, que o Estoril-Porto será sábado ás 18h00. O jogo não será adiado. Nesta altura o Estoril tem 18 jogadores disponíveis. Mas até ao jogo deverá recuperar mais jogadores do plantel principal que estiveram afastados dos treinos, depois de terem testado positivo à Covid-19.

O Estoril chegou a pedir o adiamento do jogo, na terça-feira, mas o FC Porto recusou essa possibilidade, devido aos argumentos acima descritos. A partida só seria automaticamente adiada se os canarinhos tivessem menos de 13 jogadores disponíveis, devido à Covid-19, ou se o delegado de saúde decretasse isolamento de todo o plantel principal e dos sub-23.

O Regulamento de Competições da Liga foi alterado em dezembro, depois de a Belenenses SAD, na jornada 12 do campeonato, ter entrado em campo frente ao Benfica com nove elementos. A regra determina que uma equipa com 13 jogadores disponíveis, incluindo um guarda-redes, está habilitada para jogar.