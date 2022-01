"Corona tem oportunidade de sair do Porto pela porta grande"

Jesús Corona vai voltar à titularidade na equipa do FC Porto, como lateral-direito, e José Fernando Rio considera que esta será a última oportunidade para o mexicano voltar a cair em graça no Dragão.

"Julgo que está é a derradeira hipótese de o Corona ressuscitar para esta época desportiva e sair pela porta grande do FC Porto. Tem uma oportunidade de voltar a ser apreciado pelos adeptos, de mostrar que tem valor e ir à sua vida no final do contrato, porque arriscava a ficar esquecido durante toda esta época", afirma o candidato às últimas eleições do FC Porto, em entrevista à Renascença.