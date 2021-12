Afonso foi reforço do FC Porto no clássico. Apanha-bolas decisivo no golo de Fábio Vieira

Afonso não estava na ficha de jogo do clássico, mas foi decisivo no primeiro golo do FC Porto, na vitória sobre o Benfica, por 3-1. Fábio Vieira foi quem marcou, mas só foi possível porque Afonso, o apanha-bolas que estava ao lado do banco dos dragões, estava dentro do jogo.

Sérgio Conceição apercebeu-se e reconheceu o mérito de "menino que sonha estar dentro daquele retângulo mágico".

"É de louvar. Gosto que até os apanha-bolas estejam a viver o jogo, por isso lhe dei os parabéns. Entretanto, mandei-o chamar. Ele faz parte dos sub-14 e é um menino que sonha estar dentro daquele retângulo mágico. Espero que sim, porque da forma que ele vive tem mais probabilidade de isso acontecer", disse o treinador, após o jogo, em conferência de imprensa.



Afonso entrou no jogo, após um lançamento longo de Diogo Costa. Na sequência de um canto do Benfica, o guarda-redes lançou ataque rápido, com Vlachodimos forçado a jogar para fora.

Veja o momento em que Afonso entra no jogo: