Sérgio Conceição. FC Porto "competente" num jogo que não era fácil

O treinador do FC Porto deixa elogios aos seus jogadores, que “foram competentes”, mesmo num contexto difícil em que o Benfica tinha alterado o comando técnico.

“Estava criado um ambiente que não era fácil. Trabalhar em cima de um jogo de grandíssima qualidade, como foi o da Taça, e preparar este dentro dos muitos pontos de interrogação da equipa adversária. Trabalhar os pormenores próprios do jogo não era fácil, pois não sabíamos aquilo que o Nélson Veríssimo iria fazer. Então, foi um jogo difícil nesse sentido. As equipas elevam os níveis de dedicação ao jogo nessas circunstâncias. Assim, olhámos muito para nós e mantivemos ao máximo o que foi bem feito no último jogo, criando uma dinâmica um pouco diferente, pois a linha defensiva do adversário não estava completa”, disse Sérgio Conceição.

O técnico dos dragões insiste: “Olhamos muito para nós e os jogadores foram muito competentes. Fomos uma equipa realista, não abdicando nunca daquilo que nós somos. Foi uma vitória merecida, com momentos de jogo de grande qualidade, associada a um nível competitivo muito alto”.

Em declarações à Sporttv, Conceição explica: “Quando falo do grupo competitivo que tenho, dessa ambição e dedicação diária ao trabalho não estou a mandar mensagem para ninguém. É verdade. Tivemos dois jogadores que não são habituais titulares e deram aquela resposta. Deixa-me muito feliz”.

A fechar, o técnico pede para 2022; “Títulos”.

O FC Porto venceu o Benfica por 3-1 e deixa os encarnados a sete pontos.