​Positivo confirmado. Luis Díaz vai mesmo falhar o clássico

Está confirmada a infeção de Luis Díaz por Covid-19. De acordo com o jornal O Jogo, o avançado colombiano está mesmo fora da última partida de 2021, depois de um teste PCR que confirmou o resultado de um outro rastreio com um teste de antigénio.



Do lado do Benfica, Alex Grimaldo falha o encontro do Dragão, depois também ter estado ausente do FC Porto-Benfica da semana passada, para a Taça de Portugal.

O clássico desta quinta-feira joga-se a partir das 21h00, no Estádio do Dragão.