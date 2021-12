Pepe sem castigo. Conselho de Disciplina arquiva queixa do Sporting

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (CD) arquivou o processo instaurado a Pepe, após queixa do Sporting, por alegada agressão a Coates no clássico com o FC Porto da 5.ª jornada, realizado em setembro.

O lance que o Sporting reportou não foi sancionado pelo árbitro e o CD entende que também não há fundamento para dar seguimento ao processo instaurada em setembro e agora arquivado.