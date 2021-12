Luis Díaz testa positivo à Covid-19 e falha clássico

Luis Díaz, avançado do FC Porto, está infetado com Covid-19 e falhará o clássico de quinta-feira frente ao Benfica. A notícia foi avançada pelo "Record" e confirmada pela Renascença.

O avançado testou positivo num teste antigénio, sendo que seguiu-se um teste PCR, do qual o FC Porto ainda aguarda o resultado.

O colombiano de 24 anos é uma das figuras do FC Porto e assistiu um dos três golos do último clássico frente às águias, que o Porto venceu por 3-0.

Sérgio Conceição, que volta ao banco de suplentes neste jogo frente ao Benfica após cumprir castigo, perde o seu melhor marcador. Luis Díaz leva 14 golos e quatro assistências em 24 jogos disputados esta temporada.

Díaz é o segundo caso de Covid-19 no plantel dos dragões esta época, depois de Pepê. No Benfica, Grimaldo está também infetado e falha o jogo no Dragão.

O FC Porto-Benfica está marcado para esta quinta-feira, às 21h00, no Estádio do Dragão, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.