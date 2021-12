Morreu Tibi, antigo guarda-redes do FC Porto

O antigo guarda-redes do FC Porto Tibi morreu nesta terça-feira, vítima de doença prolongada, aos 70 anos de idade.

A notícia foi avançada pelo Leixões, clube que também representou enquanto jogador. Os dragões também já se despediram do antigo guarda-redes: "Parte um de nós, ficam as memórias das tardes das Antas, das defesas que ecoavam na rádio e do amor ao FC Porto. Sentidas condolências a família e amigos".

Tibi começou a carreira no Leixões, em 1969, antes de se mudar para o FC Porto, em 1972. Representou os dragões até 1983, num total de 131 jogos disputados no FC Porto.

Jogou ainda no Varzim, Famalicão, Águeda, Mangualde, Espinho e terminou a carreira no Maia, em 1988. Tibi foi duas vezes internacional português: um jogo frente à Suíça, em 1974, e outro frente à Espanha, mais tarde, em 1981.