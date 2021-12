"Horizonte de Pinto da Costa não se limitará ao próximo mandato"

Jorge Nuno Pinto da Costa comemora esta terça-feira o 84.º aniversário. Tem responsabilidades no FC Porto há seis décadas. Começou com 20 anos de idade na secção de hóquei em patins como vogal. Na década de 60 chefiou as secções de hóquei em patins, hóquei em campo e boxe. No futebol foi chefe do departamento de futebol no título que quebrou um jejum de 19 anos, em 1977/78. Pouco tempo depois assumiu a liderança do emblema nortenho, permanecendo no cargo há quase 40 anos.



A Associação Nacional de Dirigentes de Futebol e Futsal (ANDIF) dá os parabéns a Pinto da Costa através de Bola Branca. “São 84 anos em pleno com votos de muitos mais e convicto que largos dias têm cem anos. Os meus parabéns com votos de muita saúde, energia e a resiliência que tanto o carateriza”, refere Diamantino Gonçalves, presidente da ANDIF.

Pinto da Costa é sócio da ANDIF e o presidente da Associação prevê que a dimensão dos feitos do carismático portista jamais será atingida por outro qualquer dirigente. “Para a nossa associação é uma honra ter um associado com tamanho palmarés. É o dirigente mais titulado do mundo o que evidencia uma enorme capacidade de trabalho e uma ambição que deixa antever conquistas de muito mais. Será muito difícil, senão impossível alguém repetir os feitos de Pinto da Costa”, antevê Diamantino Gonçalves.

Os números de Pinto da Costa

A 17 de abril de 1982, Pinto da Costa foi eleito pela primeira vez presidente do FC Porto. No cargo há quase 40 anos é o presidente mais titulado do mundo. No futebol sénior conquistou 63 títulos (56 nacionais e sete internacionais). Nas outras modalidades, regista no seu consolado mais de 1200 troféus.

Com Pinto da Costa na presidência, o FC Porto foi 22 vezes campeão nacional (1984/85, 85/86, 87/88, 89/90, 91/92, 92/93, 94/95, 95/96, 96/97, 97/98, 98/99, 2002/03, 03/04, 05/06, 06/07, 07/08, 08/09, 10/11, 11/12, 12/13, 17/18, 19/20), conquistou em 13 ocasiões a Taça de Portugal (1983/84, 87/88, 90/91, 93/94, 97/98, 99/00, 2000/01, 02/03, 05/06, 08/09, 09/10, 10/11, 19/20) e ganhou 21 vezes a Supertaça Cândido de Oliveira (1983, 1984, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013,2018, 2020).