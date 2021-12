Vítor Bruno está "perfeitamente identificado" com o plano do FC Porto

Vítor Manuel, treinador e pai de Vítor Bruno, assegura que o adjunto do FC Porto está "perfeitamente identificado" e pronto para fazer as vezes de Sérgio Conceição no clássico com o Benfica da Taça de Portugal. Em entrevista a Bola Branca, Vítor Manuel revela que o filho tem uma grande cumplicidade com o treinador principal do FC Porto. "Está perfeitamente identificado, por isso é que ele está há 10, quase 11 anos com o Sérgio. Além de serem profissionais, são grandes amigos. O Sérgio é o grande líder, é o homem que define a estratégia. O Vítor Bruno é o seu braço direito. Vai tentar ser fiel às ideias e à matriz do Porto e vai tentar corresponder às expectativas e àquilo que o Sérgio pretende. Vai tentar fazer o seu melhor, como tem feito ultimamente", afiança. O treinador, que orientou clubes como Académica, Sporting de Braga ou Salgueiros, não esconde o desejo de que a vitória nos oitavos de final da Taça de Portugal caia para o lado da equipa de Vítor Bruno: "Espero que ele seja feliz e que tudo corra bem. Que ganhe o melhor e que o melhor seja o FC Porto. Não me podem levar a mal: que o Vítor Bruno seja feliz no final do jogo, para o pai também ficar feliz. Espero que continue a ter a felicidade que bem merece. Ele tem o ADN do pai."

Ausência dos treinadores é "lamentável"

Apesar de feliz com a oportunidade que o filho tem, Vítor Manuel expressa "pena e desagrado" com as ausências de Sérgio Conceição e Jorge Jesus no clássico, utilizando ironia para abordar os castigos aplicados aos treinadores por parte do Conselho Disciplina.

"É lamentável isto acontecer, ainda por cima o treinador faz sempre parte do espetáculo pela forma como intervém, como pensa, pela sua personalidade. Mas já estamos habituados a que isto aconteça no nosso futebol. É uma pena o castigo sair passado tantos meses, parece que é quase cirúrgico. Só faltava ir um e o outro não para complicar ainda mais as coisas. Mas pronto, tiveram o bom senso de castigar os dois e não ir nenhum. Só faltava, brincando com coisas sérias, pôr o Sérgio e o Jorge no mesmo camarote para ficarem ao lado um do outro", ironiza.

Vítor Manuel não espera grandes mexidas nos onzes de FC Porto e Benfica, e antevê "um grande jogo", ainda que "um bocadinho agarrado em termos táticos", por ser a eliminar: "Não há mais, um tem de cair."