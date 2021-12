Vítor Bruno elogia dragões. “Nunca saíram do guião”

O treinador adjunto do FC Porto elogia os seus jogadores por terem seguido à risca o guião determinado e por terem feito emergir o melhor traje competitivo contra o Benfica para a Taça de Portugal.

Vítor Bruno conta que "a partir do momento em que começámos a fazer a análise detalhada do adversário, de muita qualidade, percebemos que era importante fazer emergir o melhor traje competitivo, catalisar nos jogadores a entrada a grande rotação, cheios de intencionalidade tática, com bola ou sem”.

“Fomos fortes com bola, sem bola, limitámos o jogo do Benfica, castrando os alimentadores do jogo ofensivo. E com bola procurámos ser muito verticais, que é apanágio da nossa equipa, e procurámos atalhar ao máximo os caminhos para a balizar. Nunca saíram do guião e estão de parabéns. Podíamos ter feito mais golos. Criámos o suficiente para isso. Mas mais do que criar golos, foi a forma como nunca desligámos do jogo. Defensivamente fomos perfeitos", acrescentou.

O adjunto de Sérgio Conceição – castigado – reconhece que "os primeiros 30 minutos foram decisivos. Criámos várias situações na primeira parte, a pressionar alto e às vezes posicionalmente não tão altos”.

“Na segunda parte, tivemos que reajustar, percebemos que com menos um era importante fecharmos a largura. O adversário em 4-4-2 ia envolver pelos corredores laterais, tivemos de proteger essa área. O Luis fê-lo bem, entregou-se ao jogo de forma brutal. Às vezes a genialidade do jogador faz-nos esquecer a missão tática. Ele foi perfeito nesse momento. Todos os jogadores contribuíram de forma decisiva a chave da segunda parte passa por aí, com organização defensiva muito grande”.

Vítor Bruno aproveita para olhar já para o próximo embate entre as duas equipas, já dia 30.

“É uma vitória, permite passar, mas daqui a 7 dias jogo vai ser diferente. Dia 30 será diferente. Vamos esperar uma equipa com vontade de conseguir um resultado completamente diferente”

O FC Porto venceu o Benfica por 3-0 e segue em frente na Taça de Portugal.