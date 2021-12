Clássico deixará Porto ou Benfica fora da Taça de Portugal

O clássico entre FC Porto e Benfica fecha, esta quinta-feira, os oitavos de final da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão. Um dos grandes e tradicional candidato ficará fora da prova de forma precoce.

Será o 248.º jogo oficial entre os dois rivais em todas as competições. Os dragões têm supremacia, globalmente com mais nove vitórias, apesar de os encarnados terem melhor registo na Taça, com mais triunfos (21 vitórias, cinco empates e 10 derrotas) e mais troféus (26).

As duas equipas não podem contar com os respetivos técnicos, Sérgio Conceição e Jorge Jesus, castigados, e em ambas a defesa gera dúvidas.

No Porto, Pepe tem estado em recuperação a um traumatismo na perna direita. No Benfica, que não tem Lucas Veríssimo, existe a dúvida se Jesus mantém André Almeida ao lado de Otamendi e Vertonghen.

O clássico, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, de Leiria, completa os quatro embates desta quinta-feira dos oitavos de final, que opõem ainda Mafra (II Liga) ao Moreirense (11h00), Rio Ave (II Liga) ao Belenenses SAD (17h00), e Vizela ao Sporting de Braga (18h45), atual detentor da Taça.

Com lugar garantido nos quartos de final estão já os primodivisionários Tondela, que venceu o Estoril Praia (3-1), Portimonense, após derrotar nas grandes penalidades o Famalicão (1-1, 2-4), e o campeão nacional Sporting, que eliminou o Casa Pia, da II Liga, com um triunfo por 1-2.

Também nos "quartos" está a sensação Leça, que na quarta-feira se tornou na primeira equipa do quarto escalão a chegar a esta fase desde os Dragões Sandinenses, em 1999/2000, ao vencer em casa o Paredes, da mesma divisão, por 6-5, nos penáltis, após 1-1 nos 120 minutos.

Programa dos oitavos de final:



- Terça-feira, 21 dezembro:

Tondela (I) – Estoril Praia (I), 3-1

Famalicão (I) – Portimonense (I), 1-1 (1-1 ap, 2-4 gp)

- Quarta-feira, 22 dezembro:

Leça (CP) – Paredes (CP), 1-1 (1-1 ap, 6-5 gp)

Casa Pia (II) – Sporting (I), 1-2

- Quinta-feira, 23 dezembro:

Mafra (II) – Moreirense (I), 11h00

Rio Ave (II) – Belenenses SAD (I), 17h00

Vizela (I) – Sporting de Braga (I), 18h45

FC Porto (I) – Benfica (I), 20h45