Já não há bilhetes para o FC Porto-Benfica

O FC Porto anunciou, nas redes sociais, que está esgotada a lotação para o jogo frente ao Benfica, para a Taça de Portugal.

O jogo arranca às 20h45 e as portas abrem às 18h15. É obrigatória a apresentação de um teste Covid-19 negativo, que pode ser PCR (até 72h antes), Antigénio (até 48h antes) ou autoteste realizado e certificado no local.

Há dez zonas de testagem junto ao estádio para os adeptos que não consigam realizar o teste com antecedência. O uso de máscara é obrigatório no interior do Estádio do Dragão.

O clássico da Taça de Portugal entre FC Porto e Benfica está marcado para quinta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão, que terá 50 mil espectadores nas bancadas. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.