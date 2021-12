FC Porto ainda sem Pepe e Grujic na véspera do clássico

O FC Porto fez o último treino antes da receção ao Benfica, para a Taça de Portugal, ainda sem os três lesionados do plantel.

Pepe (tratamento), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio) e Marko Grujic (treino condicionado) continuam no boletim clínico. Grujic e Pepe são dados como em dúvida para o jogo.

Sem os dois centrais, Sérgio Conceição voltou a chamar João Marcelo, da equipa B, ao treino. O central estreou-se na equipa principal com o Rio Ave, na Taça da Liga, e esteve no banco com o Vizela.

O FC Porto-Benfica, dos oitavos de final da Taça de Portugal, joga-se no Dragão, às 20h45 desta quinta-feira, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.