Vitinha, o médio que atrai para o abismo

Assim o diz Bruno Moraes, em declarações a Bola Branca. O antigo avançado do FC Porto destaca a forma como o à-vontade do médio, de 21 anos, com bola ajuda a equipa portista a desmontar defesas cerradas.

Bola colada ao pé, qualidade de passe e irreverência ‘q.b.’ na atração dos adversários para o abismo, fazem de Vitinha o médio letal que qualquer treinador gostaria de ter. A leitura que, Bruno Moraes, antigo jogador do FC Porto, faz do desempenho de Vitor Ferreira (Vitinha), no meio campo azul e branco, é elucidativa das razões que levam Sérgio Conceição a apostar as fichas todas no médio de 21 anos de idade.



"Ele é agressivo com bola. Com a condução de bola, muito colada ao pé e em velocidade, consegue desbloquear alguns momentos do jogo, porque os adversários cometem falta ou, ao tentar exercer pressão, acabam por libertar espaço para outro jogador. Aí, o FC Porto tem conseguido encontrar espaço nas defesas adversárias e marcar", detalha.

O camisola 20 portista tem "bom passe curto, bom passe longo, boa visão de jogo" e, "com um ou dois toques, consegue libertar a equipa da pressão adversária" e pôr a bola a circular com velocidade. Além disso, "é desinibido": "Tem aquela irreverência da juventude e acaba sempre por trazer sempre algo de novo, algum improviso para a equipa."