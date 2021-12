Central dos B reforça preparação do FC Porto para o Benfica

O treino desta terça-feira do FC Porto, que prepara a receção ao Benfica, relativa aos oitavos de final da Taça de Portugal, contou com um reforço.

João Marcelo, defesa-central da equipa B, foi chamado à sessão da equipa principal. O jogador brasileiro, de 21 anos, continua a receber prémios de Sérgio Conceição: estreou-se na Taça da Liga frente ao Rio Ave, entrou na ficha de jogo com o Vizela, para a I Liga, e agora treina com os graúdos.

De resto, mantêm-se os mesmos três nomes da véspera no boletim clínico portista. Pepe fez tratamento, Iván Marcano realizou tratamento e trabalho de ginásio, e Marko Grujic treinou de forma condicionada.

Os dragões voltam a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Olival.

O clássico da Taça de Portugal entre FC Porto e Benfica está marcado para quinta-feira, às 20h45, no Estádio do Dragão. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.