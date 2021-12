Queixa à FIFA contra o Porto por atraso no pagamento de Pepê

O Grémio submeteu queixa à FIFA contra o FC Porto por atraso no pagamento da transferência de Pepê, segundo avança o "UOL".

De acordo com o portal brasileiro, o clube português deve cerca de 2,5 milhões de euros ao Grémio, referentes à terceira de cinco parcelas previstas no acordo por Pepê, estabelecido em fevereiro de 2021.

Na altura, o FC Porto fechou a contratação do extremo brasileiro por 15 milhões de euros, 70% dos quais foram para o Grémio, divididos em cinco tranches. Diz o "UOL" que o FC Porto justificou o atraso no pagamento com a falta de receitas na janela de transferências de verão.

O Grémio terá esperado pelo pagamento mais algumas semanas antes de avançar com a queixa para a FIFA, submetida no início de dezembro.

Pepê, de 24 anos, chegou esta época ao FC Porto, proveniente do Grémio, clube que o formou. Em 16 jogos, leva dois golos e uma assistência.