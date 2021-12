FC Porto nega qualquer atraso no pagamento de Pepê

O FC Porto diz desconhecer qualquer atraso em relação ao pagamento da terceira parcela relativa à contratação de Pepê, ao Grémio de Porto Alegre.

O clube brasileiro reclamou formalmente junto da FIFA o atraso do pagamento dos portistas.

No entanto, fonte azul e branca negou a Bola Branca qualquer incumprimento em relação aos prazos acordados para o pagamento do extremo brasileiro.

O Grémio formalizou queixa à FIFA de um alegado valor em atraso que deveria ter sido pago em novembro e referente a uma terceira prestação.

Recorde-se que Pepê assinou em fevereiro de 2021 um contrato até 2026 com o FC Porto por cerca de 15 milhões de euros. O Grémio teve direito a 70% do valor da operação. Os restantes 30% são do Foz do Iguaçu, clube onde o jogador se formou.