Hulk não descarta terminar a carreira no FC Porto

Hulk não risca o cenário de terminar a carreira no FC Porto. Em entrevista ao jornal "O Jogo", o avançado, que acaba de vencer campeonato e Taça no Brasil, pelo Atlético Mineiro, deixa essa possibilidade em aberto, mas admite que está feliz em Belo Horizonte.

"Deixo sempre o meu futuro nas mãos de Deus. A gente não sabe o amanhã, mas o que posso dizer é que hoje estou feliz no Atlético, onde conquistei este título tão importante. Não posso responder se vou amanhã embora do Atlético, se vou terminar a minha carreira aqui ou se vou voltar ao FC Porto", diz o jogador de 35 anos.

Antes de assinar pelo Atlético Mineiro, para se estrear no Brasileirão, Hulk recebeu muitas propostas, incluindo do FC Porto e do Benfica.

O avançado admite que esteve "tentado" a aceitar a proposta dos dragões. A do Benfica, apesar de ser "uma proposta muito melhor do que a do Atlético", recusou-a, porque pela história que tem no Porto "não dava para aceitar".

"Confesso que fiquei muito balançado em ir para o Porto, porque é um clube que mora no meu coração. Toda a gente sabe que sou portista e vou estar sempre torcendo pelo Porto. O que pesou na minha escolha foi querer estar com os meus filhos. Estive nove meses na China sem os ver, por causa da pandemia, e o que mais queria era estar com eles. Mas, sim, houve conversas com o FC Porto", confirma.