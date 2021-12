Sérgio Conceição vai falhar clássico da Taça com o Benfica

Sérgio Conceição não vai poder sentar-se no banco de suplentes do FC Porto no clássico com o Benfica do dia 23 de dezembro, no Estádio do Dragão, a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

O recurso do FC Porto no Tribunal Arbitral do Desporto, com o pedido de providência cautelar, que teria efeitos suspensivos, não foi aceite e o treinador vai mesmo ter de cumprir castigo nos próximos dois jogos dos dragões. O primeiro em Vizela, no domingo, a contar para 15.ª jornada do campeonato, e o segundo diante do Benfica, no Dragão, na Taça.

Será o adjunto Vítor Bruno a orientar o FC Porto nos dois encontros em questão. Sérgio Conceição regressa ao banco no dia 30 de dezembro, em nova receção ao Benfica, esta referente à jornada 16 da I Liga.

Jorge Jesus, treinador do Benfica, também falha o jogo da Taça de Portugal devido a castigo. O clássico será um duelo de adjuntos - no caso dos encarnados, será João de Deus a sentar-se no banco.