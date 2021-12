FC Porto muito perto de garantir empréstimo de Rúben Semedo

Sérgio Conceição já admitiu que preferia ter cinco centrais , para gerir melhor o plantel. Marcano está de fora por longo período, Pepe tem-se lesionado com frequência e sobram apenas Mbemba e Fábio Cardoso. Diogo Leite está emprestado ao Braga. Com Rúben Semedo, o número de centrais à disposição do treinador do FC Porto subiria para cinco.

Rúben Semedo, que não jogou pelo Olympiacos durante quatro meses devido a prolemas judiciais, voltou à ação no dia 1 de dezembro. Marcou um golo na derrota da equipa de Pedro Martins frente ao Levadiakos, por 3-2, na primeira mão dos oitavos de final da Taça da Grécia.

Na terça-feira, foi incluído no onze da época 2020/21 da Grécia.

Semedo está há três temporadas no Olympiacos. Leva um total de 104 jogos e sete golos pelo campeão grego, com que conquistou duas Ligas e uma Taça. Foi formado no Sporting, que trocou pelo Villarreal, embora os problemas extra-futebol o tenham impedido de se afirmar em Espanha. Depois de um regresso breve a Portugal, com uma época no Rio Ave, que lhe permitiu reencontrar-se com o futebol, rumou à Grécia, onde tem brilhado, o que lhe valeu a chamada à seleção nacional.