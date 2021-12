Luis Díaz eleito melhor jogador do campeonato nos meses de outubro e novembro

Luis Díaz, avançado do FC Porto, foi eleito o melhor jogador da I Liga nos meses de outubro e novembro, galardão que junta ao de melhor avançado do mês.

O extremo colombiano recebeu 30.95% dos votos dos treinadores da competição, depois de ter marcado cinco golos e uma assistência em cinco jogos disputados.

Díaz é o melhor marcador do campeonato, a par de Darwin Nuñez do Benfica, ambos com 11 golos.

Luis Díaz superou a concorrência de Ricardo Horta, do Sporting de Braga, com 14,29% dos votos, e ainda de Matheus Nunes, do Sporting, que recolheu 12,70% dos votos, completando o pódio na terceira posição.



O avançado de 24 anos cumpre a sua terceira temporada no FC Porto. Esta época, em todas as competições soma 13 golos e duas assistências em 22 jogos disputados. Tem contrato até 2024 e uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.