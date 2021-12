FC Porto-Rio Ave teve a pior assistência da história do Estádio do Dragão

O jogo entre FC Porto e Rio Ave registou a pior assistência de sempre da história do Estádio do Dragão, inagurado em 2003.

Estiveram apenas 4433 espectadores nas bancadas do Dragão, um registo o recorde anterior, de 2016, quando um FC Porto-Gil Vicente, da segunda mão da Taça de Portugal, contou apenas com 4863 nas bancadas.

Os jogos da Taça da Liga estão incluídos no bilhete anual, mas há outros motivos que afastaram os adeptos das bancadas: os dragões já não lutavam por nenhum objetivo e cumpriam apenas calendário, o jogo estava marcado para as 21h00 de um dia de semana e com testagem obrigatória para o acesso ao recinto.

O pior registo desta temporada em termos de assistência tinha sido a 28 de agosto, na quarta jornada do campeonato, quando os dragões venceram o Arouca, por 3-0, com 12588 adeptos nas bancadas.

Dentro de campo, o FC Porto bateu o Rio Ave por 1-0, com o golo de Pepê aos 83 minutos a valer os três pontos. Vítor Bruno, no lugar do castigado Sérgio Conceição, estreou seis jogadores na equipa principal: Cláudio Ramos, João Marcelo, Zé Pedro, João Mendes, Bernardo Folha e Gonçalo Borges.

O Santa Clara venceu o grupo D e qualificou-se para a "final four" pela primeira vez na sua história, com quatro pontos, seguido dos dragões, com três. Rio Ave ficou no último posto do grupo, com um ponto.