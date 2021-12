Sereno e a crise de centrais no FC Porto. Sérgio Conceição tem "legitimidade" para queixar-se

Sérgio Conceição não se conforma com o facto de ter apenas quatro centrais no plantel e Henrique Sereno dá razão ao treinador do FC Porto.

No lançamento do jogo com o Rio Ave, para a Taça da Liga, Sérgio Conceição admitiu estar preocupado com a escassez de centrais, um tema que, revelou, foi colocado no início da época ao presidente, Pinto da Costa, e a Luís Gonçalves, administrador da SAD para o futebol.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo central Henrique Sereno refere que as preocupações do técnico do FC Porto "são legítimas desde o início da época". Marcano vinha de grave lesão e não estava a 100%, Mbemba também tem ficado várias vezes de fora e Pepe "anda de lesão em lesão".

"O porto de abrigo do FC Porto é Pepe e, tendo uma lesão, Sérgio Conceição tem toda a legitimidade para falar sobre a situação", sublinha.

O mal de uns é o bem de outros, já diz o povo, e Sereno não deixa de reconhecer que há um lado positivo na crise de centrais no FC Porto: a boa resposta de Fácio Cardoso, em época de estreia no Dragão.

"O ponto positivo é que Fábio Cardoso sempre que tem entrado tem correspondido, tem cumprido o objetivo e ajudado muito o Sérgio Conceição", assinala Sereno, antes de complementar que o treinador do FC Porto "já previa isto": "São muitos jogos que a equipa tem de fazer durante a época e quatro centrais não será suficiente."