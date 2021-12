O FC Porto e a Taça da Liga. “Cá estaremos para o ano a tentar novamente”

O treinador adjunto do FC Porto lamenta que os dragões tenham ficado fora da “final four” da Taça da Liga, prova que o clube nunca conquistou.

"Há um registo que me parece abonatório a nosso favor porque temos muito jogo ganho na Taça da Liga. É a primeira vez que não vamos à fase final. Cá estaremos para o ano a tentar novamente. É uma competição que nos deixa mágoa por não conseguirmos contribuir com um troféu para o nosso museu", referiu Vítor Bruno.

Em declarações à Sporttv, o técnico que substituiu o castigado Sérgio Conceição acrescentou que “a equipa conseguiu honrar o símbolo que carrega ao peito”.

“Na primeira parte, a equipa controlou o jogo na totalidade. Confesso que o fez de uma forma algo previsível, muito pausada e ligada, diferente do que é a nossa imagem. Fomos pouco contundentes no ataque ao espaço e à baliza. Ainda assim, fizemos três ou quatro situações para poder fazer golo. Ao intervalo falámos. Os jogadores foram inteligentes porque quanto menos munições deixarem do lado do treinador mais argumentos podem ter para reclamar uma oportunidade no futuro. Entenderam a mensagem. A segunda parte foi diferente. Fomos um bocadinho à procura do golo num jogo que pelo contexto e ambiente não é muito apelativo, mas foi criado por nós e pela imagem que deixámos nos Açores”, referiu.

Bruno reforça: “A segunda parte é completamente nossa e o golo acaba por surgir num momento de transição que nos encaixa como uma luva. Surgiu depois de uma grande defesa do Cláudio e na sequência de um lance, que de forma injusta, o Rio Ave poderia ter-se colocado na frente do marcador."

O FC Porto venceu o Rio Ave, por 1-0, com golo de Pepê. No entanto, os azuis e brancos não avançam para a “final four” da Taça da Liga.