António Folha, treinador do FC Porto B, operado com sucesso

O treinador do FC Porto B, António Folha, foi operado com sucesso a "um problema de saúde detetado recentemente", comunicou o clube no site oficial, esta quarta-feira, sem especificar do que se trata.

"A intervenção correu bem, pelo que o técnico e antigo jogador portista já se encontra em recuperação", pode ler-se.



A preparação do próximo jogo do FC Porto B na II Liga, em que ocupa o 11.º lugar, frente ao Académico de Viseu, 13.º classificado, marcado para domingo, às 15h40, "está a cargo da restante equipa técnica".