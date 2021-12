Albertino acredita que medicina alternativa pode acelerar recuperação de Pepe

Albertino Alves, osteopata e antigo defesa do Marítimo, onde foi companheiro de Pepe, não estranha o recurso à medicina tradicional chinesa para recuperar o central do Porto a tempo de defrontar o Benfica, no dia 23 de dezembro, nos oitavos de final da Taça de Portugal.

Esta época, Pepe tem andado de lesão em lesão. Desta vez, é um traumatismo acompanhado de inchaço na perna direita, que coloca o capitão do FC Porto em dúvida para os próximos jogos. A recuperação vai ficar nas mãos de Paulo Araújo, mestre em medicina tradicional chinesa, que já curou centenas de atletas em tempo recorde e, há alguns meses, passou a integrar o departamento clínico dos dragões.

Albertino Alves, que em 1997 ingressou no Marítimo, deixando para trás a Académica de Coimbra e o curso de Educação Física, é osteopata diplomado desde 2008 e vê com naturalidade o recurso a terapias alternativas para recuperar o central de 38 anos do FC Porto.

"Acho que temos de caminhar no sentido de uma complementaridade entre as medicinas convencionais e as medicinas alternativas", advoga o antigo lateral-direito, de 50 anos, em declarações a Bola Branca.

Albertino Alves admite que, para tratar Pepe, o "doutor milagres" - como é conhecido Paulo Araújo - possa "utilizar a acupunctura e andar à volta dos meridianos, dos canais energéticos e da própria alimentação".

Pepe tem 38 anos de idade, mas continua a ser o pilar da defesa do FC Porto. Albertino pendurou as chuteiras aos 41, era então jogador do Salgueiros, onde concluiu um longo caminho iniciado nos escalões de formação do FC Porto. Uma carreira longa é possível, mas ao mais alto nível - como nos casos de Pepe (38), Cristiano Ronaldo (a caminho dos 37) ou Zlatan Ibrahimovic (40 anos) - requere cuidados especiais.

"Bastante descanso e um treino mais condicionado, para nos permitir chegar ao jogo pronto para a competição", esclarece Albertino Alves, que associa a estes dois fatores um terceiro, não menos relevante - o que se bebe e se come: "Ter uma boa alimentação é fundamental. Nesse aspeto, Ronaldo é o exemplo máximo. Segundo me dizem, tem uma alimentação extremamente regrada e cuidada. Também daí a sua longevidade."

Dificuldade em encontrar um "novo Pepe"





Nesta entrevista a Bola Branca, Albertino Alves admite que o FC Porto possa estar com dificuldades para contratar, ou mesmo moldar, um defesa-central capaz de acautelar o fim da carreira de Pepe.



“Se calhar, está, infelizmente. O Porto sempre nos habituou a ter grandes comandantes, grandes patrões no setor defensivo. Tirando o Pepe, não vejo ninguém com uma voz ativa, de comando. Na zona central é preponderante ter alguém que seja uma referência” sublinha o antigo companheiro de equipa do agora capitão portista.

Tentar por Pepe em condições de estar nos oitavos de final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, é uma preocupação natural, ainda que os encarnados tenham recentemente perdido com um Sporting privado de Coates, devido à Covid-19, peça equivalente ao português nos leões.

"Cada jogo é um jogo", lembra Albertino, complementando que "ninguém é insubstituível". Ainda assim, Pepe "será uma peça muito importante".

Expectativa de ir até ao fim na Liga Europa



Na mesma entrevista à Renascença, Albertino Alves, que começou nos escalões de formação do FC Porto, diz acreditar que a equipa de Sérgio Conceição tem boas hipóteses de fazer uma grande campanha na Liga Europa, em que o primeiro adversário a abater é a Lázio.



“O Porto tem-se dado bem com as equipas italianas. Basta ver o que aconteceu nos últimos anos com a Roma e com a Juventus. É claro que vai ser um duelo equilibrado, mas diria que as possibilidades são de 60% para o Porto e de 40% para a Lazio. Embora haja outros clubes de nomeada, acho que o FC Porto pode fazer uma carreira bonita na Liga Europa”, fundamenta o antigo jogador, agora osteopata.

O FC Porto vai disputar o "play-off" da Liga Europa, que dá acesso aos oitavos de final, frente aos italianos da Lázio. A primeira mão realiza-se a 17 de fevereiro, quinta-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, e a segunda uma semana depois, dia 24, às 17h45, no Estádio Olímpico de Roma.