FC Porto. Pepe, Wendell e Evanilson com traumatismos

O FC Porto detalhou, esta segunda-feira, as lesões de Pepe, Wendell e Evanilson, que saíram com queixas físicas da receção ao Sporting de Braga, na véspera, a contar para a 14.ª jornada do campeonato.

Os três jogadores sofreram traumatismos. O central está com inchaço na perna direita, o lateral-esquerdo tem um hematoma na perna esquerda. Evanilson tem um traumatismo, como referido, no joelho esquerdo.

O trio junta-se a Marcano no lote de baixas do FC Porto. O central espanhol continua em tratamento, após operação ao pé direito.

O FC Porto inicia, na terça-feira, a preparação para a receção ao Rio Ave, referente à última jornada da fase de grupos da Taça da Liga e marcada para quarta-feira, às 21h00, no Estádio do Dragão. A equipa de Sérgio Conceição já não tem hipótese de qualificação para a "final four".