FC Porto joga com Wendell e mais 10 frente ao Braga

"Sentimos mais dificuldades ao ficar sem um jogador que tinha entrado naquele momento e era importante para a equipa. Ele é o primeiro a saber que não teve uma atitude boa para o que queríamos do jogo. Esse foi um dos fatores que ajudou a que não tivéssemos sucesso, mas a culpa é de todos", frisou Sérgio Conceição, que avaliara logo após o final do desafio que a expulsão de Wendell foi uma "infantilidade" e que não era "normal" .

"Posso dar-vos uma novidade. Há um jogador que tenho a certeza que joga. É o Wendell. Podem escrever que vai ser titular", adiantou o técnico, em conferência de imprensa, quatro dias após a expulsão do esquerdino na derrota com os espanhóis do Atlético de Madrid (1-3), que impediu o acesso dos dragões aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

Lamentando a queda do FC Porto para o "play-off" da Liga Europa, mas convicto de que o plantel é "suficientemente adulto" para superar o desaire diante do Atlético de Madrid, o técnico deu os parabéns a Sporting e Benfica pela continuidade na Liga dos Campeões.

"Habitualmente estamos lá, mas este ano não conseguimos. Há que olhar em frente e para o principal objetivo, que é a I Liga. Sinceramente, já de mim não sou muito bem-disposto. Ando normalmente com azia e, se não a tenho, provoco. Digo muitas vezes que o futebol é um recomeçar constante. Depois do Atlético, começámos logo a preparar o encontro com o Braga. Temos de virar a página e trabalhar da mesma forma", apontou.



Os dragões não perdem há 41 jornadas seguidas no campeonato, no qual venceram as seis rondas disputadas em casa esta época antes de defrontarem os minhotos, que têm "equilibrado as contas com os 'grandes' nos últimos anos e se intrometido na luta do título".

"Tem um treinador com experiência e qualidade e jogadores de alto nível, que jogariam em qualquer um dos chamados 'grandes'. Estes jogos são sempre bons, equilibrados e com qualidade. Esperamos esse tipo de dificuldade. Cabe-nos dar sequência ao que temos feito na I Liga e procurar a vitória dentro do que somos como equipa", observou.

Indiferente à estratégia apresentada por Carlos Carvalhal, seja "de peito aberto ou com linhas mais juntas numa zona do campo mais recuada", Sérgio Conceição espera um FC Porto forte nas suas características para conduzir a partida para a dimensão pretendida.

Disse também sobre isso antes dos duelos com AC Milan e Atlético de Madrid. Espero que a minha equipa faça um bom jogo e seja capaz de, quando não tem a bola, ser muito agressiva e intensa, percebendo onde é que o opositor sofre quando tem a bola", notou.

O espanhol Iván Marcano continua a debelar uma lesão no pé direito e o brasileiro Pepê está isolado, devido à infeção por Covid-19 contraída antes do último encontro, enquanto Cláudio Ramos e Francisco Conceição, de forma condicionada, já voltaram aos treinos.

Questionado sobre se as ausências dos bracarenses Lucas Mineiro, castigado, André Castro, lesionado, ou até Galeno - que saiu com queixas ante o Estrela Vermelha, na quinta-feira, para a Liga Europa - poderão facilitar a vida ao FC Porto, Sérgio Conceição lembrou o rendimento do campeão espanhol no Dragão, mesmo privado de três centrais.

"Todos viram o bom jogo que o Atlético fez na sua organização defensiva. Com certeza, o Carlos Carvalhal queria contar com todos os jogadores, assim como eu, mas isso não é possível e faz parte da vida dos treinadores. Não me parece que enfraqueça a dinâmica da equipa. O Braga tem jogadores competentes para colmatar essas baixas", concluiu.