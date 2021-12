Lúcio Correia acredita que Conceição estará no banco com Braga e Benfica

Lúcio Correia, especialista em Direito do Desporto, está convicto que Sérgio Conceição poderá estar no banco de suplentes do FC Porto nos jogos contra o Sporting de Braga e com o Benfica.

O treinador dos dragões foi castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, mas pode avançar com uma providência cautelar da decisão, como o fez na época passada, depois do polémico Moreirense-Porto, da jornada 29.

Em entrevista a Bola Branca, Lúcio Correia recorda que esta é uma prática habitual de jogadores e treinadores e que o Tribunal Arbitral do Desporto aceita quase sempre os recursos apresentados.

"Existe a possibilidade de um treinador ou de um jogador recorrer ao TAD do castigo aplicado e suspender os efeitos do Conselho de Disciplina. Aquilo que temos assistido da parte do TAD, na grande maioria das vezes, para não dizer quase sempre, é que essas providências cautelares são normalmente aceites", começa por dizer.

Nesse sentido, Lúcio Correia vê que, nestes casos, a "aplicação e eficácia" dos castigos "ronda o zero". "Ao chegar ao TAD, o processo é suspenso. Isto significa que quando alguém é castigado, o TAD estará notoriamente talhado para ser uma instituição que acaba por reduzir os efeitos de qualquer sanção, mais que não seja suspendo a aplicação que qualquer castigo", sublinha.