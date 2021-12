Sérgio Conceição pode falhar Braga e Benfica devido a castigo

O castigo a Sérgio deve terminar a 24 de dezembro, um dia depois da receção do FC Porto ao Benfica, relativa aos oitavos de final da Taça de Portugal. Isto deixa em risco a presença do treinador no clássico.

Sérgio Conceição também deverá falhar a receção ao Rio Ave, no dia 15 de dezembro, a contar para a Taça da Liga, de que o FC Porto já está eliminado, e a visita ao Vizela, no dia 19, da jornada 15 da I Liga.

O castigo, a que se acresce uma multa de 7.650 euros, deve começar a contar na sexta-feira, de acordo com o " Record ". Tira o treinador do FC Porto do banco de suplentes para a 14.ª jornada do campeonato.

Sérgio Conceição foi suspenso por 15 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, devido a críticas à arbitragem. Pode falhar a receção do FC Porto ao Sporting de Braga, no domingo, e o clássico com o Benfica dos oitavos de final da Taça de Portugal.

Em causa, ainda segundo o "Record", estão declarações do treinador portista no final do empate a zero com o Belenenses SAD, em fevereiro de 2021, a contar para a jornada 17 do campeonato da última época.

Sérgio Conceição declarou, na "flash interview" da Sport TV, que o FC Porto tinha sido roubado e disse não entender a nomeação de Fábio Veríssimo - que na altura estava debaixo de fogo por um controverso cartão amarelo a João Palhinha, do Sporting - para aquele jogo.

"Não sei como este árbitro, que está sob uma polémica incrível, vem apitar um jogo que pode ser decisivo para o título. Há dois jogadores em três situações que deveriam ter sido expulsos. Um até deveria ter visto vermelho no lance com o Corona. É inacreditável como não o expulsa. Um árbitro que vem de uma polémica e o Conselho de Arbitragem mete-o aqui. É revoltante. O balneário está revoltado. E este penálti [lance da lesão de Nanu], é penálti em todo o lado. É involuntário? Mas alguém faz penáltis de forma voluntária? Hoje fomos enganados, hoje fomos roubados aqui", declarou o treinador do FC Porto, na altura.

A Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF) apresentou logo queixa contra Sérgio Conceição, por "ofensas graves" a Fábio Veríssimo.