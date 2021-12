Morreu o médico legista José Eduardo Pinto da Costa, irmão do presidente do FC Porto, apurou a Renascença.

Nasceu a 3 de abril de 1934, na freguesia de Cedofeita, no Porto. Morreu esta quarta-feira, com 87 anos.

Na sua área destacou-se como diretor do Instituto de Medicina Legal do Porto, função que desempenhou entre 1976 e 2001. Foi, também, professor da Faculdade de Medicina e do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS), da Universidade do Porto (UP).